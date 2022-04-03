Fenerbahçe'den Amed maçı sonrası tepki!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynadığı müsabakada yaşanan gerginlik sonrası sarı lacivertli kulüp açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan olayın kabul edilemez olduğu ve gereken cezaların verilmesini bekledikleri belirtildi.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"UTANÇ VEREN BU OLAYI KABUL ETMİYORUZ! OLAYDA PAYI OLAN SALDIRGANLARA GEREKEN CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ



Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın,



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta kullandığımız penaltı atışının ardından, sebepsiz şekilde saldırı ile başlayan olaylar kabul edilemezdir!



Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncularının, teknik ekiplerinin, maçı yöneten hakemlerin tutum ve davranışları, sporcularımıza yaptıkları saldırı ve devamında gelişen olaylar, sporcularımız darp edilirken hakem tarafından gösterilen üç kırmızı kart ve tribünlerden tuğla atılmasına kadar uzanan kavga ortamı, Türk sporu adına utanç vericidir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başta bu saldırıyı başlatan rakip takımdan Sultan Demir isimli spora yakışmayan kişi olmak üzere, bu çirkin saldırıda payı olan her bir ismin gereken cezayı almaları adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyor, maç esnasında ve maç sonunda yaşanan olayları en ince detayına kadar titizlik ve ciddiyetle incelenmesini, araştırılmasını ve kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.



Armamızı taşıyan sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize maç sırasında ve sonrasında yaşatılan bu çirkin saldırının ve utanç verici olayın cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz."





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