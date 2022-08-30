Fenerbahçe'den Almanya'ya: Berisha

Augsburg'un, Fenerbahçe ile Mergim Berisha'nın transferi için görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Almanya'ya: Berisha
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30 Ağustos 2022 17:21
Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, Almanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sky Sports'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Tarafların anlaşma konusunda yakın oldukları ifade edildi.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLADI

Öte yandan Berisha'nın da, Augsburg ile sözlü bir anlaşmaya vardığı kaydedildi.

5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

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