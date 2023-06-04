Fenerbahçe'den alkış yok!

Fenerbahçe, derbi öncesi tartışılan 'alkış' konusunda bir hamle yapmadı.
Bir kısım spor otoritelerinin 'Fenerbahçe alkışlasın' talebine karşın sarı lacivertliler, şampiyonluğunu salı günü ilan eden Galatasaraylı futbolcuları alkışlamadı.
Fenerbahçe cephesi, derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek davetini de samimiyetsiz bularak geri çevirmişti.
Bir kısım spor otoritelerinin 'Fenerbahçe alkışlasın' talebine karşın sarı lacivertliler, şampiyonluğunu salı günü ilan eden Galatasaraylı futbolcuları alkışlamadı.
Fenerbahçe cephesi, derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek davetini de samimiyetsiz bularak geri çevirmişti.
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