Fenerbahçe'den alkış yok!

Fenerbahçeli futbolcular, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcuları alkışlamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den alkış yok!
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04 Haziran 2023 19:22
Fenerbahçe, derbi öncesi tartışılan 'alkış' konusunda bir hamle yapmadı.

Bir kısım spor otoritelerinin 'Fenerbahçe alkışlasın' talebine karşın sarı lacivertliler, şampiyonluğunu salı günü ilan eden Galatasaraylı futbolcuları alkışlamadı.

Fenerbahçe cephesi, derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek davetini de samimiyetsiz bularak geri çevirmişti.

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