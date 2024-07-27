Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk transfer kararı!

Kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor.
RENNES TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperin takımda kalmasını istediği yazılırken, Fransız ekibinin teklif hazırlığında olduğu vurgulandı.
FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM
Rennes'in 29 yaşındaki yıldız futbolcu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilse de sarı lacivertlilerin ancak 20 milyon euroya yakın bir rakama ikna edilebileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemediği Djiku, sarı lacivert formayı 37 kez giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor.
RENNES TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperin takımda kalmasını istediği yazılırken, Fransız ekibinin teklif hazırlığında olduğu vurgulandı.
FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM
Rennes'in 29 yaşındaki yıldız futbolcu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilse de sarı lacivertlilerin ancak 20 milyon euroya yakın bir rakama ikna edilebileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemediği Djiku, sarı lacivert formayı 37 kez giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.