Fenerbahçe'den 12 milyon Euro'ya ret

Fiorentina, Sebastian Szymanski için kesenin ağzını açarken Fenerbahçe, Mourinho'nun da isteğiyle teklife olumsuz cevap verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 12 milyon Euro'ya ret
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08 Şubat 2025 10:32
Son güncelleme 08 Şubat 2025 10:33
Ara transfer sezonunda önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Avrupa'daki transferin son gününde sürpriz bir teklifi geri çevirdi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi transferin son gününde Fenerbahçe'den istedi. Sarı - Lacivertliler, 12 milyon Euro teklif eden Fiorentina'nın teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe'nin bu kararında teknik direktör Jose Mourinho'nun da önemli bir etkisi var.

"SEZONU SONU GÖRÜŞELİM"

Portekizli teknik adam, Szymanski'ye sezonun geri kalanında ihtiyacı olduğunu belirterek yönetimden teklifi kabul etmemesini istedi. Bunun üzerine transfer teklifi geri çevrildi.

Fenerbahçe kurmaylarının İtalyanlar'a "Sezon sonu görüşelim" yanıtı verdiği de gelen haberler arasında....

2027'DE SONA ERİYOR

2023 yazında Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

9 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon 34 maçta forma giyen başarılı futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist yaptı. 

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