Fenerbahçe'de yeni gelişme: En-Nesyri

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'de yeni bir gelişme yaşandı.
Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçmiyor.
HENÜZ KARARINI VERMEDİ!
Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı ancak henüz oyuncu ikna edilemedi.
Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Roma'nın Faslı golcüden vazgeçmeye niyetinin olmadığı vurgulandı.
PAZARTESİ BELLİ OLABİLİR
Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI
Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'ya oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.
Arabistan'dan da talipleri olan 27 yaşındaki yıldız golcünün transfer için kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.
Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçmiyor.
HENÜZ KARARINI VERMEDİ!
Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı ancak henüz oyuncu ikna edilemedi.
Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Roma'nın Faslı golcüden vazgeçmeye niyetinin olmadığı vurgulandı.
PAZARTESİ BELLİ OLABİLİR
Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI
Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'ya oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.
Arabistan'dan da talipleri olan 27 yaşındaki yıldız golcünün transfer için kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.