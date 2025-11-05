05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Fenerbahçe'de Viktoria Plzen öncesi eksik yok!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

calendar 05 Kasım 2025 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Viktoria Plzen öncesi eksik yok!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek. 

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.



UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

- Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

- 2013'te kazanan Fenerbahçe olmuştu

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

- Deplasmanda puan alamadı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
