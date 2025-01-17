Fenerbahçe'de Tuta şaşkınlığı

En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan haberle şaşkınlığaa uğradı.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.
Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak. Şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın (bugün) oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz" dedi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund'u 22.30'da ağırlayacak Frankfurt, puan durumunda 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dortmund 25 puanla 10'uncu durumda.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.
Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak. Şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın (bugün) oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz" dedi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund'u 22.30'da ağırlayacak Frankfurt, puan durumunda 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dortmund 25 puanla 10'uncu durumda.