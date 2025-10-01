Fenerbahçe'de Tedesco'nun Nice planı!

Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe , yarın Nice ile karşı karşıya gelecek.

Sezona evinde Roma'ya 2-1 kaybederek başlayan Fransız ekibi için de mücadele büyük önem taşıyor. Her iki takım da gruptan çıkma yolunda kritik bir virajdan geçerken, teknik direktör Domenico Tedesco tüm planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda.

SAĞ KANAT ALARMI

Tedesco, Nice'in en etkili bölgesi olan sağ kanadına özel önlem aldırdı. Fransız temsilcisinde hem sağ bek hem de takım kaptanı olarak görev yapan Jonathan Clauss'un önünde, sürati ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Mohamed Ali Cho yer alıyor.

Bu ikili, Nice'in hücumlarının büyük bölümünü taşıyor. Clauss'un sık sık bindirmeleri ve isabetli ortaları, Cho'nun ise ceza sahasına yaptığı etkili koşular Fenerbahçe savunması için büyük tehdit oluşturuyor.

Ancak tehlikenin yanı sıra bu kanadın savunma zaaflarını da değerlendirmek isteyen Tedesco, oyuncularını bu bölgeye odakladı.

KEREM VE BROWN'A ÖZEL TALİMAT

Alman teknik adamın, sol kanatta görev yapan Archie Brown ile Kerem Aktürkoğlu'yla özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Tedesco'nun bu görüşmede, Clauss ve Cho ikilisine karşı nasıl pozisyon almaları gerektiğini detaylı şekilde anlattığı belirtildi.

İki oyuncusundan da hem savunmada hem de hücumda koordineli hareket etmelerini isteyen Tedesco, bu kanadı hem durdurmak hem de etkili ataklarla cezalandırmak istiyor.

ASENSIO DA DESTEK VERECEK

Tecrübeli çalıştırıcının, sol kanattaki yükü hafifletmek adına Marco Asensio'yu da bu bölgeye yaklaştıracağı öğrenildi. İspanyol yıldız, hem top dağıtımında hem de hücum geçişlerinde Kerem ve Brown'a destek verecek.

Zorlu maç öncesi tüm detayları hesaplayan Tedesco, gruptaki ilk galibiyeti alarak moral kazanmak istiyor.