Fenerbahçe'de sürpriz: Mehmet Aurelio

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, Mehmet Aurelio'nun sarı-lacivertli kulübe geri döneceği öne sürüldü.



Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Jorge Jesus ile kulübün yeni bir yapılanması olacağı belirtildi. Haberde bu yeni yapılanma içerisinde Mehmet Aurelio'nun da yeni futbol menajeri olacağı ifade edildi.



Futbolculuğu döneminde 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.





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