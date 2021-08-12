Fenerbahçe'de sürpriz golcü adayı: Vinicius

Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Bakambu, Kopenhag'dan Jonas Wind, Rio Ave'den Andrea Pereira ile görüşmelerini sürdürürken, yıldız bir isim için ise yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertliler daha önce gündemine aldığı Benfica'da top koşturan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu Carlos Vinicius için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldı.



MAAŞINA ÇÖZÜM ARANIYOR



Geçen sezonu İngiltere'de Tottenham'da geçiren ve Benfica'nın bu sezonki kadro yapılanmasında düşünülmeyen oyuncuyu kiralamak isteyen yönetim, Sambacı'nın yüksek maaşına çözüm arıyor. Benfica ve Tottenham'ın yanı sıra Real SC, Rio Ave ve Monaco formaları giyen tecrübeli forvet, 145 maçta 70 gol attı, 25 de asist gerçekleştirdi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Carlos Vinicius'un Portekiz temsilcisi Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.