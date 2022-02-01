Fenerbahçe'de süre daralıyor, umut azalıyor!

Fenerbahçe'de kadrodaki eksik bölgeler için teknik ekip acil takviye istese de beklenen adımlar bir türlü atılamıyor. UEFA'ya çarşamba günü liste verileceği için süre daralıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de süre daralıyor, umut azalıyor!
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01 Şubat 2022 08:28
Transfer döneminde kadrodaki eksikler için alternatif arayışında olan Fenerbahçe'de henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek sarı-lacivertlilerin kadroya yapılacak takviyeleri oynatabilmesi için yarına kadar UEFA'ya verilecek listeye eklemesi gerekecek. Ancak şu ana kadar resmi bir transfer yapılmadı. UEFA'ya verilecek liste için de 2 Şubat tarihinin son gün olması nedeniyle hem süre daralıyor hem de umutlar azalıyor.

Konan'da sorun var

Özellikle sol bekte Filip Novak'ın da sakatlığı nedeniyle alternatifsiz kalan Fenerbahçe'de Ghislain Konan ismi gündeme geldi. Konan'ın kulübü Reims'le de anlaşmaya varılmasına rağmen pürüzler daha aşılamadı.

26 yaşındaki sol bekin menajeriyle anlaşmazlık yaşandığı ve imza parasının sorun çıkardığı kaydedildi. Bu nedenle Konan konusunda resmi açıklamalar yapılamadı.

Forvet hattı için de takviye düşünen İsmail Kartal, henüz bu bölge için de beklediği müjdeli haberi alamadı. Orta sahada çift yönlü oynayan ve aynı anda hem 6 numara hem de 8 numarada görev yapabilen bir orta sahanın olması gerektiğini düşünen Kartal, bu konuda da çok umutlu değil. 

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