Fenerbahçe'de Skriniar'dan üst üste ikinci gol!

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor ağlarını da havalandırarak ligde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Skriniar'dan üst üste ikinci gol!
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06 Nisan 2025 22:34

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. 

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.

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