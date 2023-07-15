Fenerbahçe'nin savunmaya yapılan takviyeler sonrası yolları ayırmaya sıcak baktığı Samet Akaydin'a çok sayıda takımın talip olduğu öğrenildi.Sar-Lacivertliler, Jorge Jesus'un ısrarları nedeniyle ocak ayında Samet'i 3.7 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan almıştı. Ancak Milli savunmacı, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Defansa takviyeler yapmayı sürdüren Fenerbahçe, Samet'e gelecek teklifleri değerlendirecek.29 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'den talibi çok. Eski takımı Adana Demir'in yanı sıra Samsunspor, Rizespor ve Eyüpspor, Samet Akaydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Başakşehir'in Milli futbolcuya ilgi duyduğu öğrenildi.