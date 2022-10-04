Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.



Sarı-lacivertlilerde antrenmanda dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş, Güney Kıbrıs temsilcisine karşı sahada yer almayacak.



Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de, perşembe günkü karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.



Fenerbahçe, AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.





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