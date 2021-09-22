Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, büyük umutlara Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak daha ilk resmi maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasına hasret kalmıştı.Yaşadığı ameliyatın ardından bir süre kolu askıda kalan Serdar Dursun daha sonra salonda özel antrenmanlarla çalışmalara başlamıştı. Yarınki Giresunspor maçında kulübede olması beklenen Serdar Dursun, Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Hatayspor deplasmanında görev yapabilecek.Vitor Pereira'nın oyun sisteminde büyük önem taşıyan Jose Sosa ile orta dörtlünün sağında görev yapan Nazım Sangare'nin tedavilerine devam ediliyor. İki oyuncunun 3 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Bir diğer sakat isim Miha Zajc ise özel bir program eşliğinda takımdan ayrı çalışmaya başladı.Üçlü defansta sağ stoper olarak başarılı bir performans gösteren Marcel Tisserand'ın tedavisi devam ederken oyuncunun 9. haftadaki Trabzonspor maçında oynayabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.Öte yandan Sivas maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin bir süre Sırbistan'da özel tedavi gördükten sonra Samandıra'da tedavisine ettiği ancak oyuncunun ancak 1 ay sonra oynayabilecek seviyeye geleceği öğrenildi.