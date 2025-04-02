Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
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02 Nisan 2025 21:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir an yaşandı.

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.

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