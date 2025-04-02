Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir an yaşandı.
Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.
Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.