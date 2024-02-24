Fenerbahçe'de penaltı beklentisi!

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Sarı-lacivertliler, 72. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu ile Porozo arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Aydın, devam kararında kaldı.
FENERBAHÇE'DE YİNE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede yine penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.
Fenerbahçe'nin 82. dakikada penaltı beklediği pozisyon
Sarı-lacivertliler, 72. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu ile Porozo arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Aydın, devam kararında kaldı.
FENERBAHÇE'DE YİNE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede yine penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.
Fenerbahçe'nin 82. dakikada penaltı beklediği pozisyon
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