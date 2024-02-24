Fenerbahçe'de penaltı beklentisi!

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında penaltı bekledi, oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı beklentisi!
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24 Şubat 2024 20:38
Son güncelleme 24 Şubat 2024 20:53
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Sarı-lacivertliler, 72. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu ile Porozo arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Aydın, devam kararında kaldı.

FENERBAHÇE'DE YİNE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede yine penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.






Fenerbahçe'nin 82. dakikada penaltı beklediği pozisyon


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