Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından transfer planları da değişen Fenerbahçe, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor.
YENİ ADAY STACH
Listeye giren son isim, Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levi Stach oldu.
1.94'LÜK BOYUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.
BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO
Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedeli 15 milyon Euro.
ALMANYA DIŞINA ÇIKMADI
Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Stach, geçen sezon 35 maçta 2 gol-4 asistle oynadı.
YENİ ADAY STACH
Listeye giren son isim, Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levi Stach oldu.
1.94'LÜK BOYUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.
BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO
Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedeli 15 milyon Euro.
ALMANYA DIŞINA ÇIKMADI
Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Stach, geçen sezon 35 maçta 2 gol-4 asistle oynadı.