Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday: Anton Levi Stach

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin orta saha için listesine 25 yaşındaki Alman oyuncu Anton Levi Stach girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday: Anton Levi Stach
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15 Ağustos 2024 10:00
Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından transfer planları da değişen Fenerbahçe, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor.

YENİ ADAY STACH

Listeye giren son isim, Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levi Stach oldu.

1.94'LÜK BOYUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.



BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedeli 15 milyon Euro.

ALMANYA DIŞINA ÇIKMADI

Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Stach, geçen sezon 35 maçta 2 gol-4 asistle oynadı.  

 
 

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