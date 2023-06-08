Fenerbahçe'de, Oosterwolde hırs yaptı!

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağladığı Jayden Oosterwolde beklenilen performansı sergileyememiş ve taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.
6.5 milyon euro'ya alınan Hollandalı sol bek Süper lig'de 3 maçta görev alırken sadece 84 dakika sahada kalabildi. Oosterwolde toplamda 5 maçta şans bulurken skora da katkı yapamadı.
22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye eski takımı Twente 1.5 milyon euro önerdi. Buna karşın genç oyuncu, yeni sezon için umutlu ve kalıp forma için savaşmak, takıma katkı sağlamak istiyor.
6.5 milyon euro'ya alınan Hollandalı sol bek Süper lig'de 3 maçta görev alırken sadece 84 dakika sahada kalabildi. Oosterwolde toplamda 5 maçta şans bulurken skora da katkı yapamadı.
22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye eski takımı Twente 1.5 milyon euro önerdi. Buna karşın genç oyuncu, yeni sezon için umutlu ve kalıp forma için savaşmak, takıma katkı sağlamak istiyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ