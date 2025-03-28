Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Bodrum FK maçıyla kadroya geri döndü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız futbolcu, Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.
Bodrum FK ile deplasmanda oynanan maçın kamp kadrosunda yer alan Maximin, mücadeleye de yedek kulübesinde başlayacak.
Fenerbahçe'nin Bodrum'daki ilk 11'i şu şekilde:
Fransız futbolcu, Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.
Bodrum FK ile deplasmanda oynanan maçın kamp kadrosunda yer alan Maximin, mücadeleye de yedek kulübesinde başlayacak.
Fenerbahçe'nin Bodrum'daki ilk 11'i şu şekilde: