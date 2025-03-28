Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü

Fenerbahçe'nin Rangers ve Samsunspor ile oynadığı maçlarda kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin, Bodrum FK maçında yedek kulübesinde yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü
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28 Mart 2025 19:34
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Bodrum FK maçıyla kadroya geri döndü.

Fransız futbolcu, Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.

Bodrum FK ile deplasmanda oynanan maçın kamp kadrosunda yer alan Maximin, mücadeleye de yedek kulübesinde başlayacak.

Fenerbahçe'nin Bodrum'daki ilk 11'i şu şekilde:




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