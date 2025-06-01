Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan iki ciddi talip çıktı.
REAL BETİS VE SEVİLLA TALİP OLDU
Sevilla ve Real Betis, Hırvat eldiven için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den büyük umutlarla transfer edilen Livakovic, zaman zaman gösterdiği performansla beğeni toplasa da istikrar yakalayamadı.
10 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
File bekçisinin La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken yönetimin Hırvat yıldız için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
REAL BETİS VE SEVİLLA TALİP OLDU
Sevilla ve Real Betis, Hırvat eldiven için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den büyük umutlarla transfer edilen Livakovic, zaman zaman gösterdiği performansla beğeni toplasa da istikrar yakalayamadı.
10 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
File bekçisinin La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken yönetimin Hırvat yıldız için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.