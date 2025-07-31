Fenerbahçe'de Kerem transferine engel

Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe ve Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.
Savunma hattında yapılan bu önemli hamlelerden sonra sarı-lacivertlilertin ana hedefi sol kanat transferini bitirmek.
Adı Beşiktaş ile de anılan Kerem Aktürkoğlu, bu kapsamda liste başı isimlerdendi.
SOL KANAT TRANSFERİ ÖNCELİKLİ
Geçtiğimiz sezonda kadrosunda kiralık bulundurduğu Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanat arayışı güçlenmişti.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ PLANLAMIYOR
Adı bir çok yıldız ile anılan Fenerbahçe'nin listesinde milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu.
Ancak 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi planları arasında bulundurmuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Benfica formasıyla 49 maça çıkan Aktürkoğlu 16 gol attı, 10 asist yaptı.
Savunma hattında yapılan bu önemli hamlelerden sonra sarı-lacivertlilertin ana hedefi sol kanat transferini bitirmek.
Adı Beşiktaş ile de anılan Kerem Aktürkoğlu, bu kapsamda liste başı isimlerdendi.
SOL KANAT TRANSFERİ ÖNCELİKLİ
Geçtiğimiz sezonda kadrosunda kiralık bulundurduğu Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanat arayışı güçlenmişti.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ PLANLAMIYOR
Adı bir çok yıldız ile anılan Fenerbahçe'nin listesinde milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu.
Ancak 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi planları arasında bulundurmuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Benfica formasıyla 49 maça çıkan Aktürkoğlu 16 gol attı, 10 asist yaptı.