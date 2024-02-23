Fenerbahçe'de Kadıköy motivasyonu!

Trendyol Süper Lig'deki son iç saha maçında Alanyaspor ile berabere kalan ve kaybettiği iki puanla zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef liderlik koltuğunu geri almak.
Çaykur Rizespor deplasmınında alınan galibiyet takımın moralini yükseltirken, Kasımpaşa maçı öncesi hem yönetim hem de teknik heyet Kadıköy'deki taraftar baskısını düşünüyor. Sarı-lacivertliler ligde, dış sahada sadece Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, 12 de galibiyet alarak namağlup unvanını korudu. Evinde ise 9 puan kaybederek yarışta geriye düştü.
Kadıköy'deki maçlara taraftarının desteğiyle çıkan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet zaman zaman bundan olumsuz etkileniyor, İsmail Kartal'ın hamleleri sonuç vermiyor. Bu sorunu çözmek isteyen yönetim ile tecrübeli çalıştırıcı oyuncularla toplantılar yapıyor.
"BASKIYI, DESTEĞE ÇEVİRELİM"
Taraftarın baskısından etkilenmemeleri gerektiğini öğrencilerine söyleyen sarı-lacivertli takımın teknik patronu Kartal, "Taraftarımız uzun süredir şampiyonluk beklediği için özellikle iç sahadaki maçlardaki baskı bizi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ama zaman zaman da onların desteğiyle çok iyi performans gösteriyoruz. Bu baskıyı saha içinde iyi yönetmeliyiz. Kasımpaşa maçını kazanarak onların desteğinin bizi olumsuz etkilemediğini gösterelim. Golü erken bulalım ve baskıyı, desteğe çevirelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor deplasmınında alınan galibiyet takımın moralini yükseltirken, Kasımpaşa maçı öncesi hem yönetim hem de teknik heyet Kadıköy'deki taraftar baskısını düşünüyor. Sarı-lacivertliler ligde, dış sahada sadece Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, 12 de galibiyet alarak namağlup unvanını korudu. Evinde ise 9 puan kaybederek yarışta geriye düştü.
Kadıköy'deki maçlara taraftarının desteğiyle çıkan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet zaman zaman bundan olumsuz etkileniyor, İsmail Kartal'ın hamleleri sonuç vermiyor. Bu sorunu çözmek isteyen yönetim ile tecrübeli çalıştırıcı oyuncularla toplantılar yapıyor.
"BASKIYI, DESTEĞE ÇEVİRELİM"
Taraftarın baskısından etkilenmemeleri gerektiğini öğrencilerine söyleyen sarı-lacivertli takımın teknik patronu Kartal, "Taraftarımız uzun süredir şampiyonluk beklediği için özellikle iç sahadaki maçlardaki baskı bizi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ama zaman zaman da onların desteğiyle çok iyi performans gösteriyoruz. Bu baskıyı saha içinde iyi yönetmeliyiz. Kasımpaşa maçını kazanarak onların desteğinin bizi olumsuz etkilemediğini gösterelim. Golü erken bulalım ve baskıyı, desteğe çevirelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.