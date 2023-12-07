Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda gribal enfeksiyon geçiren Joshua King'in yanı sıra tedavileri devam eden Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
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07 Aralık 2023 14:10
Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Joshua King'le ilgili bir gelişme yaşandı. Gribal enfeksiyonu olan  King günün idmanına katılmadı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Gribal enfeksiyonu olan Joshua King antrenmana katılmadı. Sakatlıkları süren Miha Zajc ile Rodrigo Becao da çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.  

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