Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak'dee ilgili bir gelişme yaşandı. Gribal enfeksiyonu olanKing günün idmanına katılmadı.Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.Gribal enfeksiyonu olanantrenmana katılmadı. Sakatlıkları sürenileda çalışmada yer almadı.Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.