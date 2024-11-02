Fenerbahçe'de Jose Mourinho sistemi değiştiriyor

Fenerbahçe 'nin Portekizli çalıştırıcısı, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçta takımda sistem değişikliğine gidiyor.

Son oynanan Bodrum FK mücadelesine 4-4-2 dizilimiyle çıkan Portekizli çalıştırıcı, zorlu derbide ise eski formatına yani 4-2-3-1'e dönüyor.



MOURINHO'DAN 3 İSME KESİK!





Saha diziliminin değişmesiyle birlikte de kadrodaki bazı isimler kızağa çekilecek. Bunların başında da geçen hafta 11'de sahaya çıkan kaptan Edin Dzeko geliyor. Boşnak oyuncunun yanı sıra İrfan Can'a da kulübe yolu gözüktü. Jose Mourinho, bu iki ismin dışında sarı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred'i de Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya sürecek ve İsmail Yüksek'i kızağa çekecek.



SAVUNMADA BECAO-DJIKU





Portekizli çalıştırıcı, savunmanın göbeğinde Becao-Djiku ikilisinin performansından memnun ve derbide formayı bu ikiliye verecek.



TADIC VE SZYMANSKI YENİDEN 11'E





Bodrum karşısında yedek kulübesinde olan Tadic ile Szymanski bu zorlu deplasmanda formalarına kavuşacak. Bekler; Osayi ve Kostic olacak.



