Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararsızlığı

'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihinde özellikle'nin durumu merak ediliyor.İrfan Can Kahveci, birçok takım arkadaşı gibi kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Başarılı oyuncu sezonun büyük bölümünde İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Ancak son haftalarda Cengiz Ünder'in formunu yükseltmesiyle birlikte durum değişti. İrfan, son olarak 24 Ocak'ta oynanan ve 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı. 28 yaşındaki oyuncu Ankaragücü maçında yedek soyundu süre almadı. İsmail Kartal, öğrencisine Antalyaspor mücadelesinde son 22 dakika şans verdi.İrfan, Alanya ve Rizespor maçlarında ise ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, son Rize karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarları arasında yer aldı. İsmail Kartal, cumartesi günkü Kasımpaşa maçında oyuncusunu yeniden ilk 11'de görevlendirmeye hazırlanıyor. Ancak tecrübeli teknik adamın, İrfan'ı hangi pozisyonda oynatacağı konusunda kararsızlık yaşadığı kaydedildi.28 yaşındaki hücum oyuncusu sezon başından beri sağ açıkta oynadı ve burada Cengiz Ünder ile rekabete girdi. Öte yandan asıl pozisyonu forvet arkası olan İrfan, bu bölgede görev yapan Szymanski'nin düşen performansı nedeniyle Polonyalı arkadaşının formasını da alabilir. İsmail Kartal'ın bu konudaki kararını, yarınki son taktik provanın ardından vereceği öğrenildi.