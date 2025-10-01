01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi!

Sadettin Saran yönetimi, forvet hattındaki sakatlık ve formsuzluklar sonrası devre arası transferi için harekete geçti.

calendar 01 Ekim 2025 10:14
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi!
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarında da düğmeye basıldı.
 
Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle devre arasında golcü takviyesi yapma kararı aldı.
 
TRANSFER STRAJESİ BELİRLENDİ
 
Takvim'in haberine göre, Başkan Sadettin Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek transfer stratejisini masaya yatırdı. Görüşmelerde Saran'ın, Suudi Arabistan liginde forma giyen oyunculara sıcak bakmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi.
 
Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerde forma giyen potansiyel golcüleri kapsayan geniş bir liste hazırlaması bekleniyor. Listenin kısa sürede teknik heyetle paylaşılacağı ve onay alınmasının ardından transfer sürecinin hız kazanacağı ifade ediliyor.
 
DURAN SAKAT, EN-NESYRI FORMDA DEĞİL
 
Forvet arayışının arkasındaki en temel neden ise takımın hücum hattındaki sıkıntılar. Genç golcü Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuz performansı, teknik heyeti harekete geçmeye zorladı. Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına güçlü bir santrforla girmek istiyor.
 
PROFİL BELLİ: GÜÇLÜ VE UYUMLU
 
Yönetim ve teknik heyet, yeni golcünün "fizik gücü yüksek, bitiriciliği net ve uyum süreci kısa" bir oyuncu profiline sahip olmasını istiyor. Bu kriterleri karşılayan isimler üzerinden yürütülecek transfer sürecinin, devre arası kampına kadar tamamlanması hedefleniyor.
 
Fenerbahçe taraftarları ise Sadettin Saran yönetimindeki ilk transfer hamlesinin kim olacağını merakla bekliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
