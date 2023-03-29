Fenerbahçe'de gözler Joao Pedro'da

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi forvet oyuncularının yaşadığı sakatlıklar, tüm gözleri Joao Pedro'ya çevirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Joao Pedro'da
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29 Mart 2023 09:48
Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de gözler hücum hattına çevrildi. Enner Valencia'nın maça yetişmesi için yoğun bir tedavi programı yürütülüyor. Batshuayi ve King'in de son sakatlıkları sonrası tedavi süreçleri devam ediyor.

ÖZEL HAZIRLANIYOR

Takımda hazır olarak iki forvet var. Joao Pedro ve Serdar Dursun fiziksel olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Joao Pedro ise özel olarak derbiye hazırlanıyor. Brezilyalı forvet, Beşiktaş mücadelesini adeta kendi açısından bir çıkış maçı olarak görüyor. Sezon başında büyük umutlarla gelen ancak şanssız sakatlıklarla bir türlü form tutamayan deneyimli futbolcu pazar günü Kadıköy'de taraftarlarına farklı bir Pedro izlettirmek istiyor. Saha içi ve saha dışında özel çalışmalarla hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu özel bir motivasyon taşıyor.

Derbide ilk 11'de olmasa bile mutlaka süre almak isteyen yıldız forvet, Jorge Jesus'un da güvendiği isimlerin başında geliyor. Jesus'un tecrübesine ve kalitesine güvendiği Pedro, artık kendisini taraftarlara da göstermeyi hedefliyor. Joao Pedro bu sezon Fenerbahçe'de 18 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı, 803 dakika sahada kaldı.

27 MAÇ KAÇIRDI

Joao Pedro bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Pedro, 3 farklı sakatlık geçirdi. Transfer olduğunda antrenmanda sakatlanan Brezilyalı yıldız, şimdiye kadar 27 maçı sakatlık yüzünden kaçırdı. Özellikle Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan dostluk maçında diz ve bileğinde ödem oluşan tecrübeli futbolcu 2.5 ay takımdan uzak kaldı.



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