Fenerbahçe'de görev sırası Mert Müldür'de

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Fatih Karagümrük maçını iple çekiyor. Mert Müldür'ün kritik müsabakada sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de görev sırası Mert Müldür'de
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19 Kasım 2023 13:17
Sezon başında 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de kısa sürelerle şans bulan Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından ilk 11'de forma giyme şansı yakaladı.

24 yaşındaki milli futbolcu, sarı lacivertli takımın 26 Kasım Pazar günü Vavacars Karagümrük ile oynayacağı Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Fiziksel açıdan fit durumda olduğunu ifade eden Mert, teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmelerde forma giymeye hazır olduğunu ifade etti. Genç futbolcu, "Kendime güveniyorum. Oynama şansı bulduğum anda neler yapabileceğimi biliyorum. Fenerbahçe'de başarılı olup yeniden A Milli Takım'a seçilmeyi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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