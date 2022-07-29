Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, beş yıllık Ali Koç döneminde ilk resmi maçlarda sekiz farklı forvetle sahaya çıktı.Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Dinamo Kiev karşısında 11 şut denemesinde bulunup bunların 9'unda isabet sağladı. Ancak uzatmalarla birlikte 120 dakikaya sadece bir gol sığdırabildi.Sarı-lacivertli takım, 5 yıllık Başkan Ali Koç döneminde özellikle forvette istikrarı sağlayamadı. Bu süreçte ilk resmi maçlarda 8 farklı golcüyle sahaya çıktı.Koç'un ilk sezonunda forvettegörev yaparken, sonraki yıltransfer edildi. 2020-21'deveileri uç hattını oluşturdu. Geçen yıl,vehücumda oynadı. Bu sezon ise ilk resmi maçtavegol arayan isimler oldu.