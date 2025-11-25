25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'de Ferençvaroş öncesi savunma alarmı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de stoper hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor.

calendar 25 Kasım 2025 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Ferençvaroş öncesi savunma alarmı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Ancak hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Perşembe günü Ferençvaroş maçı, Kanarya'yı bekliyor.

Bu kritik sınav öncesinde takımda ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

STOPER HATTINDA SEÇİM SIKINTISI


Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.

EN OLASI SENARYO SKRINIAR - MERT

Tedesco'nun önünde iki olasılık bulunuyor. İlki, daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek. Ancak bu sezon yalnızca 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük görünüyor. En olası senaryo, Milan Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkmak.

EKSİKLER LİSTESİ

Sakatlar: Çağlar, Szymanski

Cezalılar: Oosterwolde, İsmail, Fred

UEFA listesinde olmayanlar: Becao, Levent, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor

Kadro dışı: İrfan Can, Cenk

Bu durum, Fenerbahçe'nin Perşembe günü Macar rakibi karşısına dikkatli ve yaratıcı bir kadro ile çıkmasını zorunlu kılıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.