Fenerbahçe'de Emre Demir, geldiği gibi gidebilir!

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, İstanbul'a geldi. Emre Demir'i dün İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, oynatma garantisi veren bir takım bulursa futbolcuyu kiralayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Demir, geldiği gibi gidebilir!
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31 Ocak 2023 09:18
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, menajerler Ahmet Bulut ve Ömer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi.

GELDİĞİ GİBİ GİDEBİLİR

Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.

KARİYERİ

Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı. 

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