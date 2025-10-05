Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi!

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un bugün öğle saatlerinde Samsun'da MR'ı çekildi.
Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından, maç saatinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor.
