Fenerbahçe'de Dusan Tadic, bir ilk peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Dusan Tadic, bu akşam bir ilki başarmak istiyor.
Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından olan Dusan Tadic, Galatasaray derbisinde şanssızlığına son vermek istiyor.
Sırp yıldızın Cimbom'a 3 maçta golü ve asisti bulunmuyor.
BU SEZON TADIC
36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması giydiği 37 resmi maçta 10 gol attı ve 15 asiste imza attı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Dusan Tadic, bu akşam bir ilki başarmak istiyor.
Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından olan Dusan Tadic, Galatasaray derbisinde şanssızlığına son vermek istiyor.
Sırp yıldızın Cimbom'a 3 maçta golü ve asisti bulunmuyor.
BU SEZON TADIC
36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması giydiği 37 resmi maçta 10 gol attı ve 15 asiste imza attı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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