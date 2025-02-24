Fenerbahçe'de Dusan Tadic, bir ilk peşinde!

Fenerbahçe'nin Sırp 10 numarası Dusan Tadic, derbide Galatasaray ağlarını sarsması veya asist yapması halinde bir ilki yaşayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, bir ilk peşinde!
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24 Şubat 2025 11:20
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Dusan Tadic, bu akşam bir ilki başarmak istiyor.

Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından olan Dusan Tadic, Galatasaray derbisinde şanssızlığına son vermek istiyor.

Sırp yıldızın Cimbom'a 3 maçta golü ve asisti bulunmuyor.

BU SEZON TADIC

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması giydiği 37 resmi maçta 10 gol attı ve 15 asiste imza attı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



 






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