Fenerbahçe'de duran toplara özel çalışma!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'de çok fazla duran top kullanmasına rağmen bu anlamda sonuç alamayan ekipler içerisinde bulunuyor. İsmail Kartal'ın ekibi, duran toplardan skor bulmak için özel çalışmalara başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de duran toplara özel çalışma!
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15 Şubat 2024 11:18
Fenerbahçe, ligde maç başına 6.5 korner kullanıyor. Ayrıca ceza sahası çevresinden en çok serbest vuruş kazanan takımlardan biri konumunda. Buna rağmen Sarı Lacivertliler, ligin duran topları en kötü kullanan ekipleri arasında yer alıyor.

Son Alanyaspor mücadelesinde de 9 korner kazanılmasına rağmen rakip kalede tehlike yaratılamadı.

GEREKİRSE BU ALANDA UZMAN BİR İSİM KATILACAK

İsmail Kartal bu nedenle idmanlarda duran top organizasyonlarına ağırlık verdi. Gerekirse teknik ekibe bu alanda uzman bir ismin katılabileceği de öğrenildi. 

 
 

 

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