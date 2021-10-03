Fenerbahçe'de Diego Rossi parladı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Rossi, Kasımpaşa maçında oynadığı futbolla göz doldurdu.
Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu.
Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.
Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu.
Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.