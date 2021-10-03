Fenerbahçe'de Diego Rossi parladı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Rossi, Kasımpaşa karşısında 2 asist yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Diego Rossi parladı
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03 Ekim 2021 19:08
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Rossi, Kasımpaşa maçında oynadığı futbolla göz doldurdu.

Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu.

Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.


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