Fenerbahçe'de dev derbi öncesi eksik bulunmuyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de dev derbi öncesi eksik bulunmuyor!
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01 Nisan 2025 14:37
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak.  Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

Yarın oynanacak müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

Bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek. 

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