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Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az ikisiyle imza!

Fenerbahçe, Jadon Sancho, Jonathan David ve Jhon Duran'dan en az ikisini 10 gün içinde İstanbul'a getirmek istiyor.

calendar 27 Haziran 2025 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az ikisiyle imza!
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Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe, Jadon Sancho, Jonathan David ve Jhon Duran transferlerini bitirmek için artık geri sayıma geçti.

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için astronomik bir teklif yapan Sarı-Lacivertliler, bu transferi sonuçlandırmak için yıldız oyuncunun son kararını bekliyor.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için Manchester United ile büyük oranda anlaşma sağladı. Transferde tek rakip olarak İtalyan devi Juventus bulunuyor.


DAVID'DE CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bir başka yıldız da Jonathan David. Bonservisi elinde olan Kanadalı golcüye 3 yıl için 55 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Kanarya, golcü transferi için bir başka golcü Jhon Duran için de bastırıyor. Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü için yaptığı son teklifi revize eden Fenerbahçe, iki golcüden birini alarak forvet hattını sağlama almak istiyor.

10 GÜN İÇİNDE EN AZ İKİSİ

Sarı-Lacivertli Yönetim, 10 gün içinde 3 yıldızdan 2'sinin transferini bitirmeyi planlıyor. 3 yıldız oyuncu için tekliflerini yapan ve beklemeye geçen Sarı-Lacivertliler, resmi imzaları attırarak taraftarına bayram yaşatmayı planlıyor. 


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