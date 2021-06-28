Fenerbahçe'de büyük gün!

Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı, ilk icraat için çalışmalar artık hızlandı. Sarı-lacivertlilerde tüm camia bir an evvel teknik direktörün belirlenmesini istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de büyük gün!
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28 Haziran 2021 08:02
Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı, Başkan Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Tüm camiada artık gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetim, hocanın belirlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

BUGÜNE İŞARET ETTİ

Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti.

Şimdi ise artık gözler bu pazartesi gününe yani bugüne çevrildi. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

ŞAMPİYONLUK KRİTERİ

Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörü seçerken şampiyonluk kriterine büyük önem veriyor.

Sarı-lacivertliler yeni sezonda mutlaka şampiyonluk istediği için kariyerinde şampiyonluk yaşamayan hocalara sıcak bakılmıyor. Şampiyonluğu yaşamış, o stresten geçmiş ve zor süreçleri taşıyabilecek lider karakterde bir isim aranıyor. 


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