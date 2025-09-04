04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de Asensio hızlı başladı

Marco Asensio, Fenerbahçe'deki kariyerine iddialı başladı. Takım izinli olmasına rağmen tesislerde bireysel antrenman yapan İspanyol yıldız, fiziksel eksiklerini kapatıp milli aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

calendar 04 Eylül 2025 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Asensio hızlı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli kariyerine oldukça istekli bir başlangıç yaptı.
 
Takımın izinli olduğu dönemde bile Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara devam eden İspanyol yıldız, fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyor.
 
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıkma fırsatı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle fiziksel açıdan eksikleri bulunuyor. Ancak Asensio, bu açığını kısa sürede kapatmak ve milli aranın ardından takıma tam hazır şekilde katılmak için büyük bir özveri gösteriyor.
 
Fenerbahçe teknik heyeti de oyuncunun bu disiplinli tavrından oldukça memnun. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Asensio'nun takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak adına bire bir görüşmeler yaptığı, oyuncuya özel program uygulandığı öğrenildi.
 
Yüksek motivasyonu ve profesyonel yaklaşımıyla dikkat çeken Marco Asensio'nun, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Taraftarlar ise yıldız oyuncuyu sahada görmek için sabırsızlanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.