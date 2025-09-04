Fenerbahçe'de Asensio hızlı başladı

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli kariyerine oldukça istekli bir başlangıç yaptı.

Takımın izinli olduğu dönemde bile Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara devam eden İspanyol yıldız, fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıkma fırsatı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle fiziksel açıdan eksikleri bulunuyor. Ancak Asensio, bu açığını kısa sürede kapatmak ve milli aranın ardından takıma tam hazır şekilde katılmak için büyük bir özveri gösteriyor.

Fenerbahçe teknik heyeti de oyuncunun bu disiplinli tavrından oldukça memnun. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Asensio'nun takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak adına bire bir görüşmeler yaptığı, oyuncuya özel program uygulandığı öğrenildi.

Yüksek motivasyonu ve profesyonel yaklaşımıyla dikkat çeken Marco Asensio'nun, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Taraftarlar ise yıldız oyuncuyu sahada görmek için sabırsızlanıyor.