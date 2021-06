Fenerbahçe'de Ali Koç 6459 oyla yeniden başkan

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.



Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede 38 sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyeden 6 bin 682'si oy kullandı.



Oyların 6 bin 459'unu alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl daha bu görevi üstlenecek.



Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:



Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.



- Ali Koç: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"



Fenerbahçe'nin mevcut başkanı olan ve seçime tek aday olarak giren Ali Koç, eşi Nevbahar Koç ile birlikte 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Ali Koç seçimin ardından yaptığı açıklamada, " Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına çok çok teşekkür ediyorum, tekrar sağolun varolun. Son günlerde yaşananlardan burada gösterdiğiniz reaksiyon beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız " dedi.



Ali Koç ayrıca, "Yeni dönemde sporun renginin sarı lacivert olmasını istiyoruz. Çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmayınca diğerleri gözardı ediliyor ama bana göre futbolda her sezon belli bir aşama kaydettik, yanlışlardan arındık, bazı doğruları da fazla yaptık. Bu tribünlerde çubukluya tekrar destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında enerjiyi onlara aktaracağız. Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz. Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler. Türk spor medyasının en önemli haber kaynağı Fenerbahçe'dir. Müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin, bunu unutmayın. 3 Temmuz'da bazılarının bize yaptıklarının hesabını nasıl soracağımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı