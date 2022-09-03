Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.
Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.
Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.
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