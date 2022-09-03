Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 7 eksik
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03 Eylül 2022 22:12
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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