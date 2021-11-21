Fenerbahçe'de 6 ismin derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerde 6 isim ilk kez derbi heyecanı yaşadı.



Fenerbahçe'de, Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.



Teknik direktör Pereira; Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha 11'ini tercih etti.





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