Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maça eksik çıktı.
Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun, Giresunspor karşısında forma giymedi.
Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun, Giresunspor karşısında forma giymedi.