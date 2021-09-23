Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi

Ligin 6. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi
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23 Eylül 2021 20:33
Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maça eksik çıktı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun, Giresunspor karşısında forma giymedi.


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