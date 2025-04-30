Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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30 Nisan 2025 17:32
Son güncelleme 30 Nisan 2025 18:08
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde haftanın öne çıkan mücadelesi 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

- 2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

- 3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor: Ozan Ergün

- 4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Kolak

- 5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler







 

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