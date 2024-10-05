Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Scottie Wilbekin'in ameliyat olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
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04 Ekim 2024 23:54
Son güncelleme 05 Ekim 2024 00:00
THY EuroLeague'in açılış haftasında Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Olympiakos BC'yi konuk etti. Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Scottie Wilbekin ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı.

TAKIM ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ!

Acı içinde yerde kalan 31 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarının yardımı sonrası soyunma odasına gitti.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'ye imza attığı 2022-2023 sezonunda da dizinden iki kez sakatlık geçirmiş ve toplamda 3 ay kaçırmıştı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI!

Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Scottie Wilbekin'in ameliyat olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır." denildi.

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