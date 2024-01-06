Fenerbahçe Beko deplasmanda farka koştu

Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi 89-58 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko deplasmanda farka koştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 22:15
Son güncelleme 06 Ocak 2024 22:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu ONVO Büyükçekmece'yi 89-58 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2

1. Periyot: 15-20

Devre: 26-48

3. Periyot: 45-72

Diskalifiye: 15.55 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery