Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve De Colo açıklaması!

Fenerbahçe Beko, ASVEL maçında sakatlanan Nando De Colo ve Jan Vesely'nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yayınladı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Lyon kentinde Asvel ile oynadığı EuroLeague karşılaşmasında sporcularımız Nando De Colo ve Jan Vesely sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştır.



Fransa'da yapılan ilk kontrollere göre; Nando De Colo'nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur.



Her iki sporcumuzun tedavi programı İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecektir."





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