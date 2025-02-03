Fenerbahçe Beko'dan taraftarlarına teşekkür

THY Euroleague'in 26. haftasında 6 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak Fenerbahçe Beko, satışa çıkan tüm biletleri tüketen taraftarlarına teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko'dan taraftarlarına teşekkür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 17:10
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 26. haftasında 6 Şubat Perşembe günü İspanyol devi Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiğini duyurarak, yoğun ilgi gösteren taraftarlarına teşekkür etti.


Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında, "Real Madrid'i konuk edeceğimiz EuroLeague yirmi altıncı hafta maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir. Satışlar yalnızca 5 Şubat Çarşamba günü ve maç günü 119 ile 417 bloktaki öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery